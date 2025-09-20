SUSTER123: Situs Game Online Terdepan & Layanan 24 Jam

Periklanan yang Dipersonalisasi

Untuk mengaktifkan iklan yang dipersonalisasi (seperti iklan berbasis minat), kami dapat membagikan data Anda dengan mitra pemasaran dan periklanan kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya. Mitra tersebut mungkin memiliki informasi mereka sendiri yang telah mereka kumpulkan tentang Anda. Menonaktifkan pengaturan iklan yang dipersonalisasi tidak akan menghentikan Anda melihat iklan SUSTER123, tetapi dapat membuat iklan yang Anda lihat kurang relevan atau lebih berulang.

Iklan yang dipersonalisasi dapat dianggap sebagai "penjualan" atau "pembagian" informasi berdasarkan undang-undang privasi California dan negara bagian lainnya, dan Anda mungkin memiliki hak untuk memilih keluar. Menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi memungkinkan Anda untuk menggunakan hak Anda untuk memilih keluar. Pelajari lebih lanjut di Privacy Policy., Help Center, dan Cookies & Similar Technologies Policy.